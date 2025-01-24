Спецпосланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що кількість загиблих українських військових у війні з Росією перевищила сумарні втрати США під час воєн у В'єтнамі та Кореї.

Про це він сказав в етері Fox News.

Келлог зазначив, що внаслідок конфлікту в Україні обидві сторони понесли “сотні тисяч жертв”. Він порівняв Маріуполь, що був повністю зруйнований російськими військами, з американським Денвером.

Втрати США:

Під час війни у В’єтнамі загинуло 47 тисяч американських солдатів.

В Корейській війні США втратили близько 33 тисяч своїх бійців.

За словами Келлога, це означає, що кількість загиблих українських солдатів перевищує 80 тисяч.

Раніше Келлог зазначав, що втрати Росії в п’ять разів більші за українські. Дональд Трамп також регулярно озвучує дані про втрати українських військових, не уточнюючи джерел. Зокрема, в грудні 2024 року він заявив, що Україна втратила 400 тисяч солдатів, а в січні — 600-700 тисяч.

Нагадаємо, станом на ранок 23 січня 2025 року, за даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищили 825 320 осіб.