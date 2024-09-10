Українські дрони - до кінця року можуть виготовити 2 мільйони безпілотників » Слово і Діло

Про це розповів секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в етері “Радіо Свобода”.

“У нас, я не буду казати кількість, але понад три види різних дронів на різній дальності, а зараз вже і реактивні з’являються, тому росіянам це виснажує їх ППО, і це дозволяє нам мати ширший спектр їхнього застосування, а росіянам з ними важче боротися, тому що вони всі різні по своїй будові”, сказав Костенко.

Нардеп підкреслив, що “там, де не долітають одні, долітають інші”. Костенко додав, що Росія має лише один тип безпілотників, для боротьби з якими “можна знайти протидію”.

“Можна сказати, що в них є перевага, ці іранські (безпілотники — ред), які вони переназвали Герань, і вони їх використовують. І практично, одному типу дронів можна знайти протидію, можна, в принципі, боротися. Там у нас мобільні групи, є також РЕБи, які борються також з ракетами. Тому ми боремось практично проти одного типу і ракет”, — пояснив Костенко.