Україна виробляє понад три типи безпілотних літальних апаратів, тому російським військам важко з ними боротися, адже вони всі різні по своїй будові.

Про це розповів секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в етері “Радіо Свобода”.

“У нас, я не буду казати кількість, але понад три види різних дронів на різній дальності, а зараз вже і реактивні з’являються, тому росіянам це виснажує їх ППО, і це дозволяє нам мати ширший спектр їхнього застосування, а росіянам з ними важче боротися, тому що вони всі різні по своїй будові”, — сказав Костенко.

Нардеп підкреслив, що “там, де не долітають одні, долітають інші”. Костенко додав, що Росія має лише один тип безпілотників, для боротьби з якими “можна знайти протидію”.

“Можна сказати, що в них є перевага, ці іранські (безпілотники — ред), які вони переназвали Герань, і вони їх використовують. І практично, одному типу дронів можна знайти протидію, можна, в принципі, боротися. Там у нас мобільні групи, є також РЕБи, які борються також з ракетами. Тому ми боремось практично проти одного типу і ракет”, — пояснив Костенко.