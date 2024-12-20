За три роки війни економіка України змогла адаптуватися до нових реалій, значно переорієнтувавши свої ресурси на військові потреби. Попри те, що вона залишається на чверть менш потужною за довоєнний рівень, вона залишається стабільнішою за економіку Росії.

Про це пише видання The Economist.

У 2024 році прогнозується зростання ВВП на 4%, а в 2025 – на 4,3%. Національна валюта залишається стабільною, а процентні ставки знижуються до 13,5%. Для порівняння, в Росії, аби зупинити падіння рубля, ставки можуть досягти 23%.

Як пише видання, незважаючи на позитивну економічну ситуацію, Україна зіткнеться з численними викликами у 2025 році, зокрема через можливе загострення бойових дій, виснаження внутрішніх ресурсів та непередбачуваність політики нового президента США Дональда Трампа.

Виклики для України

Українська економіка пройшла три основні етапи: від шокових умов на початку війни до стабілізації у 2022 році завдяки зерновій угоді та відновленню експорту. Наразі розпочався третій етап з новими викликами: нестачею енергоресурсів, робочої сили і коштів.

Внаслідок атак на енергетичну інфраструктуру, Україна має менше половини своїх генеруючих потужностей, але вдалося збільшити імпорт електроенергії з ЄС.

Проблеми з дефіцитом кадрів, що виникли через мобілізацію та міграцію, посилюються великою кількістю вакансій.

Унаслідок мобілізації та міграції кількість робочої сили скоротилася на п’яту частину. Жінки почали опановувати “чоловічі” професії, але це повністю не розв’язує проблему.

Україна також стикається з фінансовими труднощами. Дефіцит бюджету в 2025 році може скласти 20% ВВП, але зовнішнє фінансування, зокрема від ЄС і G7, допоможе покрити ці витрати. Однак можливий фінансовий колапс, якщо підтримка США зменшиться у 2026 році.