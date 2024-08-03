Україна виграла поєдинок з рахунком 45:37 проти збірної Італії з фехтування на шаблях у складі жіночої команди.

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Україна вийшла у півфінал Олімпіади-2024 у фехтуванні на шаблях у жіночій команді з рахунком 45:37 проти збірної Італії.

Матч між Україною та Італією розпочався сьогодні о 14:00 за київським часом. Україну представляли Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька, Юлія Бакастова. Раніше в індивідуальних змаганнях лідер збірної Ольга Харлан здобула бронзову медаль.

У півфіналі українська команда зіграє з переможцем протистояння Угорщина – Японія. Старт півфінального поєдинку заплановано на 16:20 за київським часом.

Нагадаємо, команда з України поки що виграла дві медалі на Олімпіаді у Парижі. Ольга Харлан має бронзову нагороду у фехтуванні на шаблях. До цього Сергій Куліш виграв срібло у стрільбі з трьох положень на 50 метрів із пневматичної гвинтівки. Ще одну медаль Україні гарантував боксер Олександр Хижняк, який у чвертьфіналі ваги до 80 кг переміг бразильця Вандерлея Де Соуза Перейру.