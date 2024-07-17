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Якщо ЄС позитивно оцінить зроблене, Україна зможе отримати наступну частину макрофінансової підтримки у вересні 2024 року.
Мовиться про такі кроки:
- схвалення плану цифровізації Державної митної служби;
- схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки;
- схвалення Плану заходів з реалізації Дорожньої карти щодо реформування управління публічними інвестиціями;
- призначення нового керівника НАЗК;
- набуття чинності Закону про корпоративне управління для державних компаній;
- перегляд нормативно-правової бази про Бюро економічної безпеки;
- розроблення та затвердження Інтегрованого національного плану з енергетики та клімату;
- прийняття Стратегії термомодернізації будівель на період до 2050 року та Плану заходів з її реалізації;
- набрання чинності стратегічним документом з протимінної діяльності на період до 2033 року.
За словами першої віцепрем’єр-міністерки України – міністерки економіки Юлії Свириденко, також держава підписала усі додаткові угоди з Євросоюзом, які дозволяють отримати відповідні кошти згідно з узгодженим графіком.
“Сподіваємося на позитивну оцінку виконання індикаторів з боку ЄС. Ці кроки дозволяють нам з впевненістю працювати над комплексним розвитком національної економіки”, — заявила Свириденко.
Звіт про виконання індикаторів Європейська комісія має опрацювати та підтвердити протягом липня. Згодом протягом наступних двох місяців країни-члени Євросоюзу мають затвердити рішення щодо надання Україні відповідних грошей.
Згідно з планом для Ukraine Facility, протягом 3 кварталу цього року Україна планує виконати 9 наступних індикаторів. Так вона зможе у листопаді отримати 4 мільярди євро. Зокрема, 1,5 мільярда з них — грантове фінансування. Загалом у 2024 році держава очікує отримати 16 мільярдів євро підтримки.
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