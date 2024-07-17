Україна зробила усе необхідне, аби виконати індикатори другого кварталу 2024 року у межах програми ЄС Ukraine Facility. Держава направила до Європейської комісії відповідний запит на 4,1 мільярда євро.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

Якщо ЄС позитивно оцінить зроблене, Україна зможе отримати наступну частину макрофінансової підтримки у вересні 2024 року.

Мовиться про такі кроки:

схвалення плану цифровізації Державної митної служби;

схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки;

схвалення Плану заходів з реалізації Дорожньої карти щодо реформування управління публічними інвестиціями;

призначення нового керівника НАЗК;

набуття чинності Закону про корпоративне управління для державних компаній;

перегляд нормативно-правової бази про Бюро економічної безпеки;

розроблення та затвердження Інтегрованого національного плану з енергетики та клімату;

прийняття Стратегії термомодернізації будівель на період до 2050 року та Плану заходів з її реалізації;

набрання чинності стратегічним документом з протимінної діяльності на період до 2033 року.

За словами першої віцепрем’єр-міністерки України – міністерки економіки Юлії Свириденко, також держава підписала усі додаткові угоди з Євросоюзом, які дозволяють отримати відповідні кошти згідно з узгодженим графіком.

“Сподіваємося на позитивну оцінку виконання індикаторів з боку ЄС. Ці кроки дозволяють нам з впевненістю працювати над комплексним розвитком національної економіки”, — заявила Свириденко.

Звіт про виконання індикаторів Європейська комісія має опрацювати та підтвердити протягом липня. Згодом протягом наступних двох місяців країни-члени Євросоюзу мають затвердити рішення щодо надання Україні відповідних грошей.

Згідно з планом для Ukraine Facility, протягом 3 кварталу цього року Україна планує виконати 9 наступних індикаторів. Так вона зможе у листопаді отримати 4 мільярди євро. Зокрема, 1,5 мільярда з них — грантове фінансування. Загалом у 2024 році держава очікує отримати 16 мільярдів євро підтримки.