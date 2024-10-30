Він також повідомив про активну роботу з партнерами щодо додаткових систем протиповітряної оборони для України.

“На саміті НАТО у Вашингтоні була абсолютно чітка, конкретна домовленість щодо систем ППО для України, а також – комплектації бригад. Зараз це ще не реалізовано повністю. І ми дуже розраховуємо, що наші партнери нордики допоможуть нам із цим у контактах з іншими партнерами”, — сказав глава держави.