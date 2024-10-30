Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
Він підкреслив, що це стало можливим завдяки інвестиціям міжнародних партнерів у вітчизняне оборонне виробництво.
Зеленський відзначив, що співпраця з Данією, відома як “данська модель”, дозволяє Україні залучати фінансування для розвитку оборонних технологій.
“Зокрема, робимо артилерію – уже майже 20 “Богдан” на місяць, хороші результати і в інших напрямках. Буде більше результатів. Снаряди, техніка, дрони – усе необхідне”, — сказав український президент.