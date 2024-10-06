Ввечері у неділю, 6 жовтня, напередодні річниці нападу бойовиків угрупування ХАМАС, посольство України в Ізраїлі висловило підтримку народу цієї країни та наголосило на тому, що “кожна країна, на яку нападають, має право на самозахист”.

Про це йдеться в заяві посольства України в Ізраїлі.

В українському диппредставництві в Ізраїлі наголосили, що країна має право на “самозахист і безпеку своїх громадян”, адже вона зазнала неспровокованого нападу.

“Нескінченний біль та скорбота тих, хто втратив близьких 7 жовтня 2023 року. У цей непростий для наших двох країн час посольство України в Ізраїлі висловлює солідарність та підтримку Ізраїлю”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку 7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників.

У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію на півдні країни. Наступного дня, 8 жовтня, уряд Ізраїлю запровадив воєнний стан в країні вперше за 50 років. Відтоді в регіоні триває напружена ситуація.

За даними ВВС, 7 жовтня 2023 року у всьому Ізраїлі загинули близько 1200 людей, серед них понад 300 військових, ще 251 потрапили у заручники. З того часу понад 41 000 палестинців, за даними міністерства охорони здоров’я ХАМАС, загинули в результаті бойових дій Ізраїлю в Газі.