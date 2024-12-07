В МЗС заявили, що зухвале втручання Росії у внутрішні справи Румунії є спробою позбавити румунський народ конституційного права на вільне волевиявлення.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

У ній відомство висловило солідарність із Румунією на тлі безпрецедентної гібридної атаки Росії проти румунської демократії.

“Це черговий епізод ширшої гібридної агресії Росії проти Європи та решти вільного світу, яка вже виявлялася останнім часом в активних російських зусиллях з розхитування ситуації в Грузії, Молдові та низці інших країн”, – йдеться у заяві.

У відомстві наголосили, що втручання Росії у внутрішні справи Румунії підтверджує попередні заяви МЗС України про те, що агресивні плани Кремля виходять далеко за межі України та поширюються зокрема на країни ЄС і НАТО.

“Відповідь на такі російські загрози має бути спільною та рішучою, зокрема максимальна підтримка України в протидії російській агресії заради збереження стабільності в Європі та світі”, – зазначили в МЗС.

Нагадаємо, спершу Конституційний суд Румунії визнав дійсним перший тур президентських виборів, де перемогу сенсаційно здобув антизахідний Келін Джорджеску. У п’ятницю вже навіть почалося голосування у другому турі на закордонних дільницях.

Проте 6 грудня КС після термінової наради анулював результати першого туру.