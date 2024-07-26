В Україні відновлюється "велика приватизація". На продаж підуть, зокрема, готель "Україна" у центрі Києва та торгово-розважальний центр Ocean Plaza.

Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Як зазначив нардеп, оголошено перші п’ять об’єктів, які підуть на продаж. Приватизація відбуватиметься онлайн на платформі “Прозорро.Продажі”.

Серед об’єктів два перебували у державній власності. Йдеться про готель “Україна” на Майдані Незалежності у Києві (аукціон 18 вересня, стартова вартість – 1,05 млрд гривень) та найбільший виробник з видобування та збагачення титанових руд “Об’єднана гірничо-хімічна компанія” (аукціон 9 жовтня, стартова ціна – 3,9 млрд гривень).

Ще три об’єкти — це продаж активів, що належали підсанкційним особам і за рішенням ВАКС передані у власність держави:

провідний виробник газобетонних виробів ТОВ “Аерок”;

розробник титанового та цирконієвого родовища ТОВ “Демурінський ГЗК”;

ТОВ “Інвестиційний союз “Либідь” – компанія-власник одного з найбільших ТРЦ Києва Ocean Plaza.

Гетманцев пояснив, що кошти від продажу перших двох об’єктів надійдуть до державного бюджету України, а від решти трьох — у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії.