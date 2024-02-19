Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
«Ми вже адаптовуємо інфраструктуру під цей вид літака. Адаптація – це те, що дозволить йому виконувати завдання з наших злітно-посадкових смуг і утримуватись на наших аеродромах», — сказав Ігнат.
Він зазначив, що інфраструктура для F-16 в Україні і її готовність є дуже непростим питанням, адже для того, щоб підготувати це капітально, “потрібні роки”.
«Ідеально сьогодні було б взагалі під землю заховати, як Іран це робить. І все, чистий спокій мати», — додав Юрій Ігнат.