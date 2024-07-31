Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими підтвердив смерть військовослужбовця бригади «Азов» Олександра Іщенка в російському слідчому ізоляторі. Там вже зʼясовують обставини загибелі.

Про це повідомив голова Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко для hromadske.

За його словами, Коордштаб вивчає всі обставини, збирає інформацію, але для встановлення причин смерті треба буде провести судово-медичну експертизу.

«У нас є певна інформація, ми її збираємо і врешті-решт ми зʼясуємо всі причини та обставини, і якщо вони будуть повʼязані не зі станом здоровʼя, а з іншими причинами, то це буде черговим доказом для Міжнародного кримінального суду», — наголосив Яценко.

12 бригада Національної гвардії України «Азов» також підтвердила hromadske загибель свого бійця в російському полоні.

«Ця смерть — черговий акт звірства РФ щодо військовополонених “азовців”. Країна-окупант вкотре підтвердила, що вона не рахується з жодними принципами моралі, нехтує всіма можливими конвенціями про ведення бойових дій і поводження з військовополоненими», — заявили там.

Омбудсмен Дмитро Лубінець зауважив, що, зі слів доньки захисника, він помер ще 9 днів тому. Проте українську сторону ніхто про це офіційно не сповістив. Також не було офіційного повідомлення про причину смерті.

Посадовець із негайним листом звернувся до уповноваженої з прав людини в рф, аби вона розібралася у смерті військовополоненого та повідомила обставини і причину смерті.

Лубінець також повідомив про смерть МКЧХ та ООН, аби організації зафіксували факт загибелі військовополоненого.

«Україна вимагає, аби РФ неухильно дотримувалася Женевських конвенцій – надавала необхідну медичну допомогу, створила змішану медичну комісію, аби це дало змогу репатріювати всіх тяжкохворих та тяжкопоранених», — заявив омбудсмен.