Цю інформацію виданню Assosiated Press підтвердили американський сенатор-республіканець Майк Раундс та неназваний західний посадовець, які обізнані у цьому питанні.
Неназваний співрозмовник видання, який “не був уповноважений публічно коментувати це делікатне питання”, не уточнив, де саме і якою американською зброєю було завдано ударів по території Росії.
Сенатор-республіканець Майк Раундс від Південної Дакоти і член комітету Сенату у справах Збройних сил також підтвердив удари американською зброєю по РФ, але не сказав, як він був проінформований.
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