Попри всі заяви росіян офіційно інформацію про захоплення територій Україною наразі підтвердити не вдалось. Зазначається, що це може бути найбільшою наземною операцією на територію Росії.

Як зазначають журналісти, нещодавно Україна отримала від США дозвіл на завдавання ударів по російських військах у деяких точках на кордоні. Американський чиновник, який говорив на умовах анонімності, щоб обговорити це питання, сказав, що Вашингтон намагається зв’язатися з українськими військовими, щоб дізнатися більше про операцію та її цілі.