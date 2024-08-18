Україна вперше в історії взяла участь в параді до Дня воїнів у Торонто, найбільшому місті Канади. На заході вшановують чоловіків та жінок, які служать в збройних силах Канади.

Про це повідомив генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко на сторінці у Facebook.

“Українські військовослужбовці. Наші захисники. Український прапор. Синьо-жовті кольори свободи. У найбільшому місті Канади. Надзвичайно пишаюся, що нам вдалося втілити цей важливий проєкт. Дякую нашим військовослужбовцям за участь, а також керівництву Canadian National Exhibition за таку можливість”, — йдеться у дописі.

Ніколенко нагадав, що Україна бореться не лише за свою свободу, але і свободу демократичного світу і подякував українським військовим за захист.

Також консул додав, що парад до Дня воїнів проводиться в Торонто з 1921 року. Він вшановує чоловіків та жінок, які служать в збройних силах Канади.

“Запрошення України до участі цьогоріч — підтвердження міцної дружби між нашими країнами”, — зауважив дипломат.