Про це повідомив генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко на сторінці у Facebook.
“Українські військовослужбовці. Наші захисники. Український прапор. Синьо-жовті кольори свободи. У найбільшому місті Канади. Надзвичайно пишаюся, що нам вдалося втілити цей важливий проєкт. Дякую нашим військовослужбовцям за участь, а також керівництву Canadian National Exhibition за таку можливість”, — йдеться у дописі.
Ніколенко нагадав, що Україна бореться не лише за свою свободу, але і свободу демократичного світу і подякував українським військовим за захист.
Також консул додав, що парад до Дня воїнів проводиться в Торонто з 1921 року. Він вшановує чоловіків та жінок, які служать в збройних силах Канади.
“Запрошення України до участі цьогоріч — підтвердження міцної дружби між нашими країнами”, — зауважив дипломат.
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