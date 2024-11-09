Україна у співпраці з Світовим банком, Єврокомісією та ООН розпочала підготовку четвертої, оновленої, оцінки потреб у відновленні та відбудові (RDNA4).

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

“Документ (RDNA4 – ред.) міститиме верифіковані дані щодо втрат України внаслідок війни в усіх секторах економіки та стане основою для формування пріоритетних проєктів відбудови й розвитку, з залученням державного та приватного фінансування. Це необхідно для ефективної та підзвітної відбудови. Довіра донорів та громадян до процесу відновлення залежить від перевірених цифр”, – зазначив він.

Міністр Кулеба зокрема наголосив, що оцінку потреб готують разом зі Світовим банком, Єврокомісією та ООН. RDNA4 опублікують на початку наступного року. Він також додав, що пріоритети України – житло, соцсфера, розмінування, енергетика, зокрема теплопостачання, укриття. Особливо увагу акцентують на захисті енергетичних об’єктів.

“Пріоритизація інвестиційних потреб відповідатиме реформі управління публічними інвестиціями PIM”, – додав він.