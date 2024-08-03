Про це повідомляє Army Recognition.
Посол України в Румунії Ігор Прокопчук підкреслив важливість співпраці між Бухарестом і Києвом у сфері оборони та енергетики.
У квітні 2023 року стало відомо про модернізацію українською оборонною промисловістю ракети Р-360, яка вже використовувалася українськими військовими під час атаки на російський крейсер “Москва” у 2022 році.
Румунія зацікавлена в тому, щоб Україна стала союзником у контролі акваторії Чорного моря, а плани військово-промислового партнерства між країнами орієнтовані на післявоєнний період.
У червні 2023 року ракети “Нептун” вразили нафтобазу в Краснодарському краї РФ.
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