Румунія має намір співпрацювати з Україною у розвитку озброєння, зокрема протикорабельних ракет Р-360 "Нептун", які вже продемонстрували свою ефективність у знищенні російського крейсера "Москва" у 2022 році.

Про це повідомляє Army Recognition.

Посол України в Румунії Ігор Прокопчук підкреслив важливість співпраці між Бухарестом і Києвом у сфері оборони та енергетики.

У квітні 2023 року стало відомо про модернізацію українською оборонною промисловістю ракети Р-360, яка вже використовувалася українськими військовими під час атаки на російський крейсер “Москва” у 2022 році.

Румунія зацікавлена в тому, щоб Україна стала союзником у контролі акваторії Чорного моря, а плани військово-промислового партнерства між країнами орієнтовані на післявоєнний період.

У червні 2023 року ракети “Нептун” вразили нафтобазу в Краснодарському краї РФ.