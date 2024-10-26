Натомість до складу бюро міжнародної Водної конвенції ООН на період 2025-2027 року увійде представниця від Держводагентства України.Натомість до складу бюро міжнародної Водної конвенції ООН на період 2025-2027 року увійде представниця від Держводагентства України.

Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

“Під час конференції українська делегація представила екологічну ситуацію в Україні, зокрема, наслідки численних порушень з боку Росії, що призвели до екологічної катастрофи після підриву Каховської ГЕС, забруднення річки Сейм та інших. Делегати закликали країни об’єднати зусилля задля справедливості та притягнення Росії до відповідальності за екологічні злочини, включно з тими, що стосуються водних ресурсів”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час голосування було ухвалено рішення про включення представниці Держводагентства від України до складу бюро Водної конвенції на період 2025-2027 роки.

“Це відкриває для України нові можливості для активної участі у транскордонній співпраці в напрямку збереження, очищення та моніторингу водних ресурсів. І головне, ми продовжуватимемо працювати над тим, щоби Росія була справедливо покарана за вчинені злочини проти довкілля”, — зазначила перша заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олена Крамаренко.