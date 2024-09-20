За рейтингом Online Services Index, міжнародного дослідження E-Government Development Index, Україна займає 5-е місце у світі за розвитком цифрових державних послуг.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Лідери рейтингу

Рейтинг оцінює 193 країни та розробляється ООН. Його лідером стала Південна Корея, Данія посіла друге місце, коли Естонія — третє. Водночас Україна опинилася на пʼятьому місці після Саудівської Аравії.

Федоров підкреслив, що в 2018 році Україна в аналогічному дослідженні була на 102-му місці. Таким чином, держава за 6 років піднялася на 97 позицій.

“Першими прирівняли електронні документи до паперових і четвертими в Європі запустили цифрові водійські права. Реєстрація ФОП в Україні — найшвидша в усьому світі, усього 4 секунди. Крім 5-го місця за рівнем розвитку цифрових послуг, ми на першому місці щодо залученості громадян до державних процесів через онлайн”, — нагадав міністр.

Водночас він наголосив, що “Дією” користуються майже 21 млн українців.