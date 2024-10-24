Україна звернулася до Португалії з проханням про підтримку ініціатив, спрямованих на повернення українських громадян на батьківщину.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Згідно з інформацією, 90% українців, які виїхали за кордон через війну, складають жінки та діти. Створення умов для їх повернення додому стало одним з ключових пріоритетів українського уряду.

Під час зустрічі, перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла про програми, які підтримують економічну активність жінок.

Серед них — гранти на створення власного бізнесу та програми з перенавчання і професійного зростання. Міністерка закликала Португалію приєднатися до ініціативи Skills Alliance, започаткованої Україною у червні під час Ukraine Recovery Conference у Берліні.

За її словами, згідно з даними ООН, 6,4 мільйона людей виїхали за кордон через війну, з яких 90% становлять жінки з дітьми.