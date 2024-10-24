Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.
Згідно з інформацією, 90% українців, які виїхали за кордон через війну, складають жінки та діти. Створення умов для їх повернення додому стало одним з ключових пріоритетів українського уряду.
Під час зустрічі, перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла про програми, які підтримують економічну активність жінок.
Серед них — гранти на створення власного бізнесу та програми з перенавчання і професійного зростання. Міністерка закликала Португалію приєднатися до ініціативи Skills Alliance, започаткованої Україною у червні під час Ukraine Recovery Conference у Берліні.
За її словами, згідно з даними ООН, 6,4 мільйона людей виїхали за кордон через війну, з яких 90% становлять жінки з дітьми.
“Створення умов для повернення наших людей додому – те, над чим ми активно працюємо як Уряд. І за кожної нагоди просимо партнерів про підтримку цих зусиль. Зокрема, закликаємо доєднатися до наших грантових програм для створення чи розвитку бізнесу, аби у жінок була мотивація повертатися і створювати в Україні власний бізнес. Закликала також Португалію долучитися до Skills Alliance, який підтримали вже 50 країн, організацій та представників бізнесу. Мета цієї ініціативи – за три роки перенавчити 180 тисяч українців”, – зазначила Свириденко.
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