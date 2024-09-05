Відповідну заяву оприлюднило Міністерство закордонних справ України ввечері 5 вересня.

Україна висловила занепокоєння у зв’язку з повідомленнями про намір МВФ відновити взаємодію з Росією та направити місію до Москви.

“Для головної фінансової установи ООН було б абсурдом легітимізувати російський режим, який фактично зруйнував самі основи Статуту ООН, розпочавши найбільшу загарбницьку війну в Європі з часів Другої світової та вчиняючи жахливі звірства проти українського народу”, — йдеться у заяві.

МЗС України закликало МВФ не відновлювати жодних відносин з Росією та залишатися вірними принципам Статуту ООН.

“Звертаємося до всіх ключових стейкхолдерів, країн-членів і менеджменту МВФ із закликом ще більше ізолювати державу-агресора і не відновлювати діалог, допоки РФ вбиває цивільних, дітей, руйнує не лише Україну, а й міжнародні правила і принципи загалом”, — підкреслили в міністерстві.