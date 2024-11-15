З моменту початку повномасштабного вторгнення витрати державного бюджету України суттєво зросли, що стало необхідністю для протистояння агресору.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Зокрема, у 2022 році Україна отримала $31,1 мільярда, у 2023 році – $42,5 мільярда, а станом на листопад 2024 року сума склала $27,2 мільярда.

Найбільшими донорами стали ЄС ($40,5 мільярда), США ($28,2 мільярда), МВФ ($11,4 мільярда), Японія ($6,3 мільярда) та Канада ($5,4 мільярда). Разом ці країни забезпечили понад 90% усіх фінансових надходжень.

“33,7 мільярда доларів або більше 33% від загального обсягу коштів були надані у формі грантів, тобто на безповоротній основі. Це суттєво зменшує боргове навантаження країни та підтримує бюджетну стабільність”, – зазначили у міністерстві.

Найбільше грантів Україна отримала від США. ЄС надав $2,3 мільярда грантових коштів, а серед інших вагомих донорів – Німеччина ($1,4 мільярда), Японія ($955 мільйонів) та Норвегія ($506 мільйонів).

Частина зовнішнього фінансування була залучена на пільгових умовах. Наприклад, позики ЄС у 2023 році передбачали компенсацію витрат на обслуговування кредитів країнами Євросоюзу. Інструмент Ukraine Facility, розрахований на 2024–2027 роки, включає €50 мільярдів, з яких близько €2 мільярдів підуть на покриття відсотків за кредитами.

МВФ спільно з Україною розробив 4-річну програму Extended Fund Facility на $15,6 мільярда, яка стала частиною загальної міжнародної підтримки в $151 мільярд.

“Завдяки оновленій політиці МВФ щодо додаткових стягнень Україна зменшить вартість своїх запозичень на 38–39%”, – повідомили в уряді.

Фінансова підтримка від Японії надається через проєкти Світового банку, з умовами погашення до 30 років і пільговим періодом у 10 років.

Крім того, відсотки за японськими кредитами можуть капіталізуватися, що є унікальним механізмом для зниження боргового навантаження.

Канада надає кошти на умовах 10-річного погашення з пільговим періодом у 4,5 роки та ставкою 1,5% річних.

Україна також розраховує на нові механізми залучення фінансування. Зокрема, країни G7 домовилися про надання кредитів у $50 мільярдів, які будуть обслуговуватися за рахунок заморожених російських активів.