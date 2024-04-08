Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
“Від лютого 2022 року завдяки злагодженій співпраці з міжнародними партнерами, Мінфіну України вдалося залучити вже понад 83 млрд доларів США. Найбільші донори — ЄС, США, МВФ, Канада, Японія, Світовий банк, Великобританія“, – йдеться в повідомленні.
У міністерстві наголошують, що попри повномасштабну війну Україна продовжує впроваджувати реформи та виконує всі зобов’язання в межах співпраці з партнерами. Реформи є основою економічного зростання шляхом забезпечення макроекономічної стабільності, підвищення ефективності управління та подальшого розвитку.
“Вони слугують фундаментом для довгострокової стійкості та відновлення. Ми відкриті до діалогу з нашими партнерами для подальшого обговорення пріоритетів реформ та визначення найбільш ефективних цільових заходів“, – сказав міністр фінансів Сергій Марченко.
Як повідомлялось, у березні 2024 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло близько 9 млрд доларів США зовнішнього фінансування.
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