З початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося залучити вже понад 83 млрд доларів США завдяки злагодженій співпраці з міжнародними партнерами.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

“Від лютого 2022 року завдяки злагодженій співпраці з міжнародними партнерами, Мінфіну України вдалося залучити вже понад 83 млрд доларів США. Найбільші донори — ЄС, США, МВФ, Канада, Японія, Світовий банк, Великобританія“, – йдеться в повідомленні.

У міністерстві наголошують, що попри повномасштабну війну Україна продовжує впроваджувати реформи та виконує всі зобов’язання в межах співпраці з партнерами. Реформи є основою економічного зростання шляхом забезпечення макроекономічної стабільності, підвищення ефективності управління та подальшого розвитку.

“Вони слугують фундаментом для довгострокової стійкості та відновлення. Ми відкриті до діалогу з нашими партнерами для подальшого обговорення пріоритетів реформ та визначення найбільш ефективних цільових заходів“, – сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

Як повідомлялось, у березні 2024 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло близько 9 млрд доларів США зовнішнього фінансування.