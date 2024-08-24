Про це йдеться на сайті Білого дому. Далі – пряма мова Байдена:

Завтра, коли народ України відзначає свій День Незалежності, нехай буде зрозуміло: коли почалася безглузда війна Росії, Україна була вільною країною. Сьогодні це все ще вільна країна. І війна закінчиться тим, що Україна залишиться вільною, суверенною та незалежною країною.

Сьогодні я розмовляв з президентом Зеленським, щоб підтвердити це повідомлення та висловити непохитну підтримку Америки народу України.

Протягом двох з половиною років вони відбивали жорстокий натиск Росії, включаючи відвоювання більш ніж половини території, захопленої російськими військами в перші дні війни.

Вони залишилися без поклону перед обличчям огидних військових злочинів і звірств Росії. І день за днем вони захищали цінності, які об’єднують людей в обох наших країнах і в усьому світі, включаючи незалежність.

Ось чому я пишаюся тим, що сьогодні ми оголосимо про новий пакет військової допомоги для України.

Пакет включає ракети протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури України; протибезпілотне обладнання та протиброневі ракети для захисту від тактики Росії, що розвивається на полі бою; а також боєприпаси для фронтових солдатів та мобільні ракетні системи, які їх захищають.

Сьогодні ми також накладаємо нові санкції проти майже 400 організацій та осіб, які сприяють незаконній війні Росії в рамках нашої стійкої прихильності притягнути Росію до відповідальності за свою агресію.

Ці дії ґрунтуються на серії історичних кроків, які ми зробили з нашими союзниками та партнерами за останні кілька місяців для підтримки України – від передачі винищувачів F-16, до зобов’язання доставити сотні перехоплювачів протиповітряної оборони протягом наступного року, до швидкого зростання допомоги в галузі безпеки на передовій після прийняття нашого законопроекту про національну безпеку.

Минулого місяця я також об’єднав 20 країн, які підписали двосторонні угоди про безпеку з Україною, щоб сформувати Український договір, який зміцнить здатність України захищатися зараз і в майбутньому.

І разом з G7 ми вживаємо безпрецедентних заходів, щоб змусити Росію заплатити за шкоду, заподіяну видачею позик на 50 мільярдів доларів, підкріплених прибутками заморожених російських суверенних активів.

Не помиляйтеся: Росія не переможе в цьому конфлікті. Незалежний народ України переможе, і Сполучені Штати, наші союзники та наші партнери продовжуватимуть стояти з ними на кожному кроці.