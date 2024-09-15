Через масштабні повені та сильний вітер у Чехії сотні тисяч людей залишилися без електрики, а в Польщі місто Строне-Шльонські фактично опинилося під водою.

Про запропоновану Україною допомогу повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Як він зазначив у соцмережі X, глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив про рішення президента України надати допомогу Чехії. Ліпавський планує передати цю пропозицію на екстреному засіданні уряду. Через масштабні повені та сильний вітер у Чехії сотні тисяч людей залишилися без електрики, а підвищений рівень води почав руйнувати будівлі.

Потерпає від повеней і Польща. Невелике польське місто Строне-Шльонські Нижньосілезького воєводства фактично опинилося під водою після того, як через повінь було пошкоджено дамбу на річці Моравка.