Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, йдеться про Молдову, Польщу, Румунію, Словаччину, Угорщину та Чехію.

“Ми запропонували цим країнам відправити підрозділи ДСНС України для надання допомоги у ліквідації наслідків стихійного лиха”, – написав Сибіга на своїй сторінці в соцмережі Х.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський вже повідомив про пропозицію Києва. Наразі низка європейських країн продовжує потерпати від повеней: у Польщі запроваджують стан стихійного лиха, у нижній Австрії триває евакуація, в Румунії загинуло четверо людей, а в Чехії понад 60 тисяч домогосподарств залишилися без електрики.

Крім того, через повені в Польщі та Чехії були тимчасово скасовані деякі рейси, включно з потягами до України.