Міністерство цифрової трансформації України оголосило, що за декілька днів відбудеться запуск проєкту "Е-резидент", що дозволить іноземцям відкривати рахунки та вести бізнес в Україні.

Про це повідомив віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Інтерфакс-Україна.

“За кілька днів запустимо електронне резидентство, як в Естонії, але з кращими умовами. Виходимо на ще один рівень конкуренції з країнами, на ІТ-арені будемо презентувати”, – сказав він.

Міністр додав, що це навіть не послуга, а окрема екосистема, яка дає змогу підприємцям із різних країн відкривати власну справу онлайн в Україні, а також платити податки.

За його словами, держава також працює над організацією пілотного проєкту зі статичного інтернету та розвитку 5G в Україні.