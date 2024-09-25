Про це повідомив віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Інтерфакс-Україна.
“За кілька днів запустимо електронне резидентство, як в Естонії, але з кращими умовами. Виходимо на ще один рівень конкуренції з країнами, на ІТ-арені будемо презентувати”, – сказав він.
Міністр додав, що це навіть не послуга, а окрема екосистема, яка дає змогу підприємцям із різних країн відкривати власну справу онлайн в Україні, а також платити податки.
За його словами, держава також працює над організацією пілотного проєкту зі статичного інтернету та розвитку 5G в Україні.
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