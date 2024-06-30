Україна вже успішно розгорнула масове виробництво FPV-дронів, а також розширила виробництво далекобійних дронів, здатних долати відстані понад 1000 км. Чималий внесок зробили вітчизняні підприємства, які налагодили тісну співпрацю з приватниками та допомогли їм масштабувати виробництво.

Про це розповів генеральний директор “Укроборонпрому” Герман Сметанін в інтерв’ю АрміяInform.

“У деяких сферах ми швидше [за росіян] опановуємо нові для нас технології. Так, за доволі стислий проміжок часу ми розробили та запустили в серійне виробництво власні далекобійні ударні дрони. Зараз вони уражають стратегічні об’єкти ворога на відстані більш як 1000 км. Ми стали більш нелінійними та інноваційними”, — сказав Сметанін.

Водночас гендиректор “Укроборонпрому” впевнений, що ворога, особливо такого потужного, як Росія не слід недооцінювати.



“Росія має величезні ресурси та надпотужну промисловість, тому сліпо копіювати її підхід немає жодного сенсу. Ми змушені бути більш гнучкими та винахідливим. Свого часу Давид зрозумів, що боротися із Голіафом методами самого ж Голіафа — хибна ідея. У підсумку він обрав ту зброю, яка могла принести перемогу, та вміло застосував її”, — зауважив Сметанін.



Також експерт відзначив високий професіоналізм українських фахівців, які швидко опанували ремонт і обслуговування різноманітної техніки, яка надходить від союзників.

“Ми дуже швидко навчаємося нового. Також ми постійно вдосконалюємо наше озброєння, з огляду на досвід його бойового використання, дослуховуємося до думок військових та орієнтуємося на реалії сучасної війни. Наприклад, ми внесли чимало вдосконалень у технічну документацію БТР-4Е, завдяки чому він залишається однією з найкращих бойових машин свого класу у світі. Все це — наші переваги перед ворогом”, — додав Сметанін.