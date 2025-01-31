Про це повідомила пресслужба СБС.
“Командування СБС підтверджує використання БПЛА дальньої дії, здатного нести 250-кілограмову авіабомбу та долати до 2000 км із можливістю повернення. Це унікальна розробка, що змінює правила гри на полі бою”, — йдеться у повідомленні.
У командуванні зазначили, що оператори 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів понад рік завдають ударів в глибокому тилу противника, долаючи сотні, а часом і тисячі кілометрів. Кількість таких місій уже обчислюється десятками, і операції тривають.
У СБС зазначили, попри постійні заяви російської пропаганди про нібито “збиття” таких безпілотників, вибухи на об’єктах військово-промислового комплексу, нафтопереробних заводах і складах боєприпасів свідчать про протилежне.
Також у командуванні закликали медіа користуватися лише офіційною інформацією, оскільки багато операцій потребують тиші для успіху.
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