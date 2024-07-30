Україна та Греція вже завершують роботу над текстом двосторонньої безпекової угоди. Керівники країн зможуть підписати її найближчим часом.

Про це повідомляється на сайті президента України.

Зазначається, що заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква провів черговий раунд переговорів із Грецією щодо підписання двосторонньої безпекової угоди.

Сторони продовжили роботу над проєктом документа й узгодили графік подальших переговорів для фіналізації угоди, щоби лідери могли підписати її найближчим часом.

“Наша держава вже уклала 25 двосторонніх безпекових угод на виконання Спільної декларації G7, ухваленої торік у Вільнюсі. Зараз Україна веде переговори ще з чотирма державами для підписання безпекового документа”,— зазначають в Офісі президента.

Як відомо, наразі угоди вже підписані з: Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою, Польщею, Люксембургом, Румунією, Чехією, Словенією та Люксембургом.