Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
Вона зазначила, внаслідок цілеспрямованої атаки тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України. За попередніми даними, функціонування інших державних ресурсів не зазнало ризиків.
“Зараз, разом з командою та фахівцями інших служб, координуємо роботу з протидії кібератаки та відновлення систем. Вже точно зрозуміло, що атака здійснювалася росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави. Наші спеціалісти працюють у посиленому режимі над поетапним відновленням доступу до реєстрів”, — йдеться у повідомленні.
За словами Стефанішиної, у першу чергу будуть відновлені:
- Державний реєстр актів цивільного стану громадян.
- Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.
- Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
Першочергове відновлення доступу до зазначених реєстрів планується протягом двох тижнів. Усі послуги для громадян будуть тимчасово адаптовані, а інформація про їх особливості буде надана найближчим часом.
Міністерка підкреслює, що після завершення відновлювальних робіт буде проведено детальний аналіз атаки, щоб посилити захист державних реєстрів у майбутньому.
“Ми тримаємо ситуацію під контролем та робимо все необхідне для якнайшвидшого відновлення роботи всіх сервісів. Ворог намагається використати цю ситуацію у своїх інформаційних операціях, щоб посіяти паніку серед громадян України та за кордоном”, — зазначила Стефанішина.
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