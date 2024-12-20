Україна зазнала наймасштабнішої за останній час зовнішньої кібератаки, спрямованої на державні реєстри, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції. Встановлено, що її здійснили громадяни РФ.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Вона зазначила, внаслідок цілеспрямованої атаки тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України. За попередніми даними, функціонування інших державних ресурсів не зазнало ризиків.

“Зараз, разом з командою та фахівцями інших служб, координуємо роботу з протидії кібератаки та відновлення систем. Вже точно зрозуміло, що атака здійснювалася росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави. Наші спеціалісти працюють у посиленому режимі над поетапним відновленням доступу до реєстрів”, — йдеться у повідомленні.

За словами Стефанішиної, у першу чергу будуть відновлені:

Державний реєстр актів цивільного стану громадян.

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Першочергове відновлення доступу до зазначених реєстрів планується протягом двох тижнів. Усі послуги для громадян будуть тимчасово адаптовані, а інформація про їх особливості буде надана найближчим часом.

Міністерка підкреслює, що після завершення відновлювальних робіт буде проведено детальний аналіз атаки, щоб посилити захист державних реєстрів у майбутньому.