Про це повідомили в пресслужбі відомства.
Основними цілями кіберзлочинців стали місцеві органи влади, урядові структури, сектор безпеки та оборони, енергетичний сектор, а також комерційні організації та телекомунікаційні компанії.
Найпоширенішими типами атак є розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, фішинг, а також компрометація облікових записів чи систем.
Основною метою зловмисників є викрадення чутливої інформації, знищення даних та пошкодження інформаційних систем. CERT-UA зафіксувала стійке зростання кількості атак, спрямованих на критично важливу інфраструктуру України, зокрема на енергетичний сектор.
Прогнозується, що Росія продовжить застосовувати різні методи для збору важливої інформації, особливо щодо планів сил оборони України, даних оборонно-промислового комплексу та інших організацій, які підтримують армію.
Зловмисники, ймовірно, продовжуватимуть використовувати масові розсилки шкідливих програм і фішингових листів.
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