Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив, що Україна не змінила свою позицію щодо відмови від прямих переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це очільник МЗС розповів у інтервʼю “Європейській правді”.

Сибігу запитали, чи діє досі рішення РНБО про заборону прямих переговорів з Путіним, а також про можливі наслідки намірів обраного президента США Дональда Трампа “швидко завершити війну”.

“Так, це рішення і зараз діє. Станом на сьогодні це рішення РНБО чинне”, — відповів Сибіга.

Сибіга зауважив, що необхідно почекати на офіційні контакти з новою адміністрацією обраного президента США Дональда Трампа, під час яких будуть обговорені подальші кроки для досягнення миру між Україною та США.

“Дуже важливо, щоб відбулася зустріч президента Зеленського з президентом Трампом. Це дійсно дуже важливо. І далі вже будемо визначатися щодо подальших кроків для досягнення нашої спільної із США мети — справедливого миру”, — додав він.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким Україна не проводитиме жодних переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним.