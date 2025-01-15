Про це очільник МЗС розповів у інтервʼю “Європейській правді”.
Сибігу запитали, чи діє досі рішення РНБО про заборону прямих переговорів з Путіним, а також про можливі наслідки намірів обраного президента США Дональда Трампа “швидко завершити війну”.
“Так, це рішення і зараз діє. Станом на сьогодні це рішення РНБО чинне”, — відповів Сибіга.
Сибіга зауважив, що необхідно почекати на офіційні контакти з новою адміністрацією обраного президента США Дональда Трампа, під час яких будуть обговорені подальші кроки для досягнення миру між Україною та США.
“Дуже важливо, щоб відбулася зустріч президента Зеленського з президентом Трампом. Це дійсно дуже важливо. І далі вже будемо визначатися щодо подальших кроків для досягнення нашої спільної із США мети — справедливого миру”, — додав він.
Нагадаємо, у жовтні 2022 року президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким Україна не проводитиме жодних переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним.
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