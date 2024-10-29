Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

“З 1 грудня максимальна потужність для імпорту електричної енергії з країн ЄС буде збільшена з поточних 1,7 до 2,1 ГВт. Це підвищить стійкість української енергосистеми в умовах злочинних російських обстрілів та руйнувань інфрастуктури”, — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, необхідність ухвалення важливого для України рішення щодо збільшення пропускної спроможності імпорту обговорювалася на зустрічі президента України Володимира Зеленського з президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляйєн у вересні в Києві.

Також, як повідомляється, Україна додатково матиме можливість на гарантовані 250 МВт потужності перетоків з ЄС в режимі аварійної допомоги.