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Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

“З 1 грудня максимальна потужність для імпорту електричної енергії з країн ЄС буде збільшена з поточних 1,7 до 2,1 ГВт. Це підвищить стійкість української енергосистеми в умовах злочинних російських обстрілів та руйнувань інфрастуктури”, зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, необхідність ухвалення важливого для України рішення щодо збільшення пропускної спроможності імпорту обговорювалася на зустрічі президента України Володимира Зеленського з президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляйєн у вересні в Києві.

Також, як повідомляється, Україна додатково матиме можливість на гарантовані 250 МВт потужності перетоків з ЄС в режимі аварійної допомоги.