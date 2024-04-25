Голова комітету начальників штабів Великої Британії, Ентоні Радакін, заявив у інтерв'ю Financial Times, що Україна має намір посилити свої удари на території Росії.

Про це адмірал повідомив у інтерв’ю Financial Times.

Ентоні Радакін визнав, що українська оборона наразі переживає складні часи, проте підкреслив, що довгострокові тенденції, такі як підтримка від США і Європи, успішні удари з далекої відстані та невдалий спроби Росії перекрити експорт зерна через Чорне море, говорять на користь України.

“Небезпека будь-якої моментальної оцінки загальної картини полягає в тому, що вона [ігнорує] те, де ми перебуваємо зараз, і де ми будемо в найближчі кілька років”, — пояснив Радакін.

Також він додав, що люди повинні припинити “задобрювати Росію” і вважати, що вона “якимось чином має значні переваги”.

Британський командувач не висловив жодних очевидних застережень щодо українських атак і диверсійних рейдів всередині Росії.

“У міру того, як Україна отримує більше можливостей для ведення дальньої боротьби її здатність продовжувати глибокі операції буде [все більше] ставати особливістю війни. Вони, безумовно, мають ефект”, — підсумував адмірал.