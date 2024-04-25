Про це адмірал повідомив у інтерв’ю Financial Times.
Ентоні Радакін визнав, що українська оборона наразі переживає складні часи, проте підкреслив, що довгострокові тенденції, такі як підтримка від США і Європи, успішні удари з далекої відстані та невдалий спроби Росії перекрити експорт зерна через Чорне море, говорять на користь України.
“Небезпека будь-якої моментальної оцінки загальної картини полягає в тому, що вона [ігнорує] те, де ми перебуваємо зараз, і де ми будемо в найближчі кілька років”, — пояснив Радакін.
Також він додав, що люди повинні припинити “задобрювати Росію” і вважати, що вона “якимось чином має значні переваги”.
Британський командувач не висловив жодних очевидних застережень щодо українських атак і диверсійних рейдів всередині Росії.
“У міру того, як Україна отримує більше можливостей для ведення дальньої боротьби її здатність продовжувати глибокі операції буде [все більше] ставати особливістю війни. Вони, безумовно, мають ефект”, — підсумував адмірал.
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