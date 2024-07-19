Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук.

“Ракету ОТРК Іскандер, що вчора атакувала Одеську область, було збито. Знакова подія”, – написав він.

Плетенчук акцентував, що кілька попередніх ракет Росії били по портовій інфраструктурі.

Зранку Сили оборони Півдня України відзвітували про те, що ввечері 18 липня російські війська атакували Одеську область ймовірно “Іскандером-М”.