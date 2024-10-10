Міністр енергетики Герман Галущенко висловив переконання, що Україна зможе пройти зиму 2024–2025 років без масових відключень електроенергії, якщо російським силам не вдасться знищити об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, які залишилися вцілілими після попередніх атак.

Про це міністр заявив під час форуму Forbes.

Галущенко також нагадав, що в останньому звіті ООН можливі відключення електроенергії взимку оцінювалися від 4 до 18 годин на добу.

«Ми викликали їхніх представників, щоб зрозуміти, звідки такі розрахунки. Виявилося, що у них немає реальних аргументів», —зазначив Галущенко.

За словами міністра, відключення світла взимку можуть траплятися через аварійні ремонти, але вони не будуть системними. Найефективнішим засобом захисту енергетичної інфраструктури залишається протиповітряна оборона.

Галущенко також додав, що атака росіян 26 серпня показала, що системи другого рівня захисту не можуть повністю захистити енергооб’єкти від ракетних ударів. До кінця року Україна має отримати обладнання для розподіленої генерації електроенергії потужністю понад 1 ГВт, проте завершити підключення всіх систем у 2024 році не вдасться.