Про це повідомляє «Суспільне Спорт».
Українські спортсмени фінішували на перших двох місцях у запливі на 100 метрів вільним стилем у класі S12.
Денисенко здобув золото завдяки потужному ривку на останніх метрах дистанції, піднявшись із четвертого місця на перше з результатом 53,11 секунди, що стало його першою паралімпійською золотою медаллю.
Максим Веракса, який лідирував після перших 50 метрів, поступився своєму партнерові на 0,53 секунди та здобув срібло. Третій українець у фіналі, Ілля Яременко, завершив заплив на сьомому місці.
Варто зазначити, що днем раніше українські плавці завоювали чотири медалі. На дистанції 100 метрів на спині у класі S7 Андрій Трусов та Юрій Шенгур також здобули медалі.
Юрій Шенгур виграв своє перше паралімпійське золото в кар’єрі.
Андрій Трусов став срібним призером, додавши цю медаль до двох попередніх срібних нагород, які він здобув на дистанціях 200 метрів комплексним стилем та 400 метрів вільним стилем у класі S7.
Ігор Німченко завоював свою першу паралімпійську медаль, фінішувавши другим у запливі на 100 метрів батерфляєм у класі S10.
Данило Чуфаров отримав срібну медаль у плаванні на дистанції 200 метрів комплексним стилем (клас SM11).
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