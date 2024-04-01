Про це повідомляє Суспільне.
Це перша медаль для України на цьому чемпіонаті.
“Анійчин виконала коронний стрибок “Misty 7”, за який отримала від суддів оцінку у 78.66 бала.
З цим результатом українка посіла третє місце, випередивши найближчу переслідувачку, канадійку Ейвері Крамм, рівно на три бали”, — зазначаться в матеріалі.
Чемпіонкою світу стала італійка Флора Табанеллі, а срібло виборола німкеня Мюріель Мор.
Україну на цьому турнірі також представляли Тимур Мамедов та Іван Синюк, які виступали у слоупстайлі.