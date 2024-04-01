На юніорському чемпіонаті світу з фристайлу, який відбувався в італійському Лівіньйо, українська спортсменка Марія Анійчин здобула бронзову медаль.

Про це повідомляє Суспільне.

Це перша медаль для України на цьому чемпіонаті.

“Анійчин виконала коронний стрибок “Misty 7”, за який отримала від суддів оцінку у 78.66 бала. З цим результатом українка посіла третє місце, випередивши найближчу переслідувачку, канадійку Ейвері Крамм, рівно на три бали”, — зазначаться в матеріалі.

Чемпіонкою світу стала італійка Флора Табанеллі, а срібло виборола німкеня Мюріель Мор.

Україну на цьому турнірі також представляли Тимур Мамедов та Іван Синюк, які виступали у слоупстайлі.