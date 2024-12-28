Наша країна вперше отримала скраплений природний газ зі Сполучених Штатів через Грецію. Він буде регазифікований і передаватиметься через газові мережі ЄС та України.

Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак та пресслужба компанії ДТЕК.

У п’ятницю, 27 грудня, ДТЕК прийняв першу партію скрапленого природного (СПГ) газу із США після того, як судно з СПГ пришвартувалося в Греції. На борту Gaslog Savannah прибуло приблизно 100 млн кубів газу або 1 ТВт-год енергії. Всю партію СПГ викупила D.TRADING — європейська торгова дочірня компанія ДТЕК. Далі СПГ буде регазифіковано й він передаватиметься через газові мережі ЄС та України.

“Прибуття цієї поставки СПГ є чітким сигналом рішучості ДТЕК сприяти зміцненню енергетичної безпеки України та Європи. Такі вантажі не лише забезпечують регіон гнучким і безпечним джерелом енергії, але й ще більше послаблюють вплив росії на нашу енергетичну систему. Ми дуже вдячні Сполученим Штатам за стратегічний внесок, який вони роблять в енергетичну безпеку Європи за допомогою таких поставок”, — зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, “це не просто вантаж – це стратегічний крок”, який можна розцінювати як ще одну перемогу України на енергетичному фронті.

“Енергетична компанія ДТЕК прийняла цей газ у грецькому терміналі СПГ, демонструючи високий рівень міжнародної співпраці. Угода з американською компанією Venture Global до 2026 року – це стабільність і впевненість у завтрашньому дні для мільйонів українців”, — зазначив Єрмак.

Він підкреслив, що ця подія демонструє успішну інтеграцію нашої країни у глобальний енергетичний ринок та висловив надію, що спільними зусиллями вдасться звільнити світову енергосистему від російського шантажу.