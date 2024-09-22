Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі відсутності підтримки “плану перемоги” з боку президента США Джо Байдена Україна продовжить жити за "планом Б", який діє в умовах повномасштабної війни з Росією.

Про це глава держави розповів в інтервʼю The New Yorker.

Як зазначив Зеленський, він запропонував “план А” ще до повномасштабного російського вторгнення. Цей план передбачав превентивні санкції та посилення України, але “партнери нас не послухали”. Зараз український лідер пропонує “новий план А”. Якщо Байден цей план не підтримає, то буде “жахлива” ситуація, наголосив Президент.

“Це означало б, що Байден не хоче закінчувати війну в будь-який спосіб, який заперечує перемогу Росії. Це призвело б до “дуже довгої війни” — неможливої, виснажливої ситуації, яка вбила б величезну кількість людей”, – сказав Зеленський.

Гарант сказав, що “новий план А” означає, що Україна змінює поточний курс, в якому ми встояли лише завдяки силі армії, героїчній відданості європейським цінностям нашого народу та наших бійців.

“Якщо ви не хочете, щоб ця війна затягувалася, якщо ви не хочете, щоб Путін поховав нас під трупами свого народу, забравши при цьому більше українських життів, ми пропонуємо вам план зміцнення України. Це не фантастика і не наукова фантастика, і, що важливо, не вимагає від росіян співпраці для досягнення успіху”, – наголосив Зеленський.

Наприкінці глава держави додав, що не може “ні в чому звинувачувати Байдена”.

“Якщо він не хоче це підтримувати (план “А”, – ред.), я не можу його змусити. Якщо він відмовиться, тоді ми повинні продовжувати жити за планом Б. І це прикро”, – сказав Зеленський.