Збірна України зіграла внічию з командою Бельгії в матчі заключного третього туру групового етапу Євро-2024.
Поєдинок на “Штутгарт Арені” у Штутгарті завершився з рахунком 0:0.
У паралельному поєдинку останнього туру групи E збірні Словаччини та Румунії зіграли внічию – 1:1.
Таким чином, кожна команда квартету E набрала по 4 очки, але збірна України через найгіршу різницю забитих і пропущених м’ячів посіла останнє місце у групі та вибула з чемпіонату Європи.
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