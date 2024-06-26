Команда Сергія Реброва посіла останнє місце у своїй групі та вибула з чемпіонату Європи.

Збірна України зіграла внічию з командою Бельгії в матчі заключного третього туру групового етапу Євро-2024.

Поєдинок на “Штутгарт Арені” у Штутгарті завершився з рахунком 0:0.

У паралельному поєдинку останнього туру групи E збірні Словаччини та Румунії зіграли внічию – 1:1.

Таким чином, кожна команда квартету E набрала по 4 очки, але збірна України через найгіршу різницю забитих і пропущених м’ячів посіла останнє місце у групі та вибула з чемпіонату Європи.