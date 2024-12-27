Україна скоротила кількість ударів по російській території із західних ракет великої дальності, попри дозвіл на їх використання, отриманий понад місяць тому.

Про це повідомляє The New York Times.

Експерти зазначають, що це пов’язано зі швидким вичерпанням запасів ракет і невизначеністю щодо майбутньої підтримки з боку США після інавгурації Дональда Трампа.

“Ми вирішили зачекати та шукати цілі з високою цінністю, і це логічно. Не варто очікувати швидкого результату, адже необхідно зберігати цю можливість і використовувати її дуже обачно”, – пояснив Микола Бієлісков, військовий аналітик Національного інституту стратегічних досліджень України.

Рішення надати Україні ракети ATACMS, здатні вражати цілі на відстані до 300 кілометрів, ухвалив президент Джо Байден у листопаді після того, як стало відомо, що Росія залучила до війни військових із Північної Кореї. Однак західні чиновники наголошують, що кількість цих ракет є обмеженою, і нові поставки малоймовірні.

“Вони не люблять ATACMS на своїй території, бо ці ракети ефективні”, – заявив адмірал НАТО Роб Бауер, додавши, що удари змушують Росію переносити свої логістичні бази далі від лінії фронту.

З початку використання ATACMS і британських Storm Shadow, Україна завдала кілька влучних ударів по важливих російських об’єктах, таких як склади зброї та командні пункти. За даними аналітиків, найбільш руйнівною атакою стало влучання Storm Shadow у командний бункер поблизу Курська 20 листопада.

Попри ефективність ударів, кількість ракет стрімко зменшується. За словами американських чиновників, станом на середину грудня у розпорядженні України залишалося лише кілька десятків ATACMS. Подальші поставки цих ракет малоймовірні, оскільки вони вже розподілені для інших регіонів, таких як Близький Схід і Азія.

Дональд Трамп, який невдовзі обійме посаду президента США, висловив категоричну незгоду з використанням американських ракет на російській території.

“Це була велика помилка”, – зазначив він в інтерв’ю, назвавши рішення Байдена “безглуздим”.

Кремль привітав цю позицію, заявивши, що вона повністю відповідає інтересам Москви.

На фоні цього Росія випробувала нову балістичну ракету середньої дальності “Орєшнік”, що стало сигналом для Заходу про можливі наслідки подальшої ескалації.

Деякі аналітики зазначають, що Україна змінила тактику та зараз більш обачно використовує свої залишкові ресурси, намагаючись уникати помилок у виборі цілей.