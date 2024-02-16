Україна змінює тактику своїх дій на полі бою, орієнтуючись на асиметричні відповіді на дії ворога із залученням ІТ-технологій, штучного інтелекту.

Про це Надзвичайний та Повноважний Посол України в Туреччині Василь Боднар сказав в інтерв’ю CNN Türk з нагоди другої річниці від початку Росією широкомасштабного вторгнення в Україну.

“Ми плануємо змінити реальність, інтегруючи IT-сектор на полі бою, розробляючи та створюючи нові плани щодо використання нових технологій та штучного інтелекту та багато іншого. Ми створюємо асиметричну відповідь на перевагу росіян, у яких фактично ще багато виробничих потужностей, у тому числі серійна армія безпілотних літальних апаратів”, – сказав Василь Боднар, відповідаючи на питання про можливу зміну тактики та стратегії після зміни військового керівництва.

Посол наголосив на тому, що попри чисельну та технічну перевагу Росії, Україна діє креативно й асиметрично, що дає позитивні результати у протидії ворогу.

“Вони (росіяни – ред.) все ще переважають чисельно в артилерійських системах, ракетах та інших можливостях. Але ми також відповідаємо асиметрично, що призводить, наприклад, до скорочення Чорноморського флоту”, – сказав Василь Боднар.

Дипломат нагадав, що ефективній протидії ворогу сприяють зокрема “байрактари” та інша техніка з Туреччини.

“Ми закуповували багато Bayraktar TB2 та іншої техніки з Туреччини, і якщо подивитися сьогодні, Bayraktar TB2 став ветераном війни в Україні. Він набув великої популярності в українському суспільстві як захисник українських територій”, – сказав посол.

Стосовно ініціативи Туреччини з проведення мирних переговорів між Україною та Росією на своїй території, дипломат нагадав про формулу миру президента Зеленського, яка нині обговорюється з понад 82 країнами, в т.ч. Туреччиною.

“Але хоч я повторююся, дозвольте ще раз сказати. Ми не погодимося говорити про мир в обмін на територіальні поступки, тому що ми не хочемо залишити цю війну нашим майбутнім поколінням”, – додав Боднар.

Посол України в Туреччині поінформував про актуальну ситуацію на фронті, попередні та нинішні здобутки ЗС України та невідповідність дійсності створеного уявлення про непереможність російської армії.