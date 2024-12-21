Україна зробила важливий крок у розвитку власного виробництва безпілотних літальних апаратів, зібравши прототип першого FPV-дрона, компоненти якого виготовлено винятково на вітчизняних підприємствах.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

“Українська компанія з виробництва безпілотників повідомила, що нещодавно зібрала прототип першого безпілотника FPV, виготовленого винятково з компонентів, вироблених в Україні”, – йдеться. уповідомленні.

Крім того, у зведенні інституту йдеться про успішне завершення випробувань унікального безпілотника, прикріпленого до оптоволоконного кабелю. Така система дозволяє дрону залишатися стійким до перешкод засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Водночас, за даними ISW, російські війська вже використовували подібні безпілотники на території Курської області та тимчасово окупованих українських територіях.

Українська оборонна промисловість продовжує вдосконалювати розробки у сфері безпілотників, що дозволяє ефективніше протистояти викликам війни та мінімізувати залежність від імпортних технологій.