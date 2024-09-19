Україна зможе стати членом Європейського Союзу до 2030 року. Такий термін є цілком реалістичним.

Про це заявила посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова в інтерв’ю «Європейській правді».

За її словами, Україна «зламала матрицю» у процесі вступу до ЄС, подавши заяву на вступ до блоку в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Матернова вважає, що такі досить швидкі темпи євроінтеграції можуть зберегтися і надалі.

«Я вже говорила в інтерв’ю раніше і повторюся: вважаю, що мета, яку поставив президент Мішель — вступ України до ЄС до кінця цього десятиліття — є реалістичною», — сказала посолка ЄС в Україні.

Разом з цим вона наголошує, що вступ України до ЄС — це не тільки технічний процес переговорів про членство, а також політична ратифікація в усіх країнах-членах, тому що вступ нового члена означає зміну договору ЄС.