Про це заявила посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова в інтерв’ю «Європейській правді».
За її словами, Україна «зламала матрицю» у процесі вступу до ЄС, подавши заяву на вступ до блоку в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Матернова вважає, що такі досить швидкі темпи євроінтеграції можуть зберегтися і надалі.
«Я вже говорила в інтерв’ю раніше і повторюся: вважаю, що мета, яку поставив президент Мішель — вступ України до ЄС до кінця цього десятиліття — є реалістичною», — сказала посолка ЄС в Україні.
Разом з цим вона наголошує, що вступ України до ЄС — це не тільки технічний процес переговорів про членство, а також політична ратифікація в усіх країнах-членах, тому що вступ нового члена означає зміну договору ЄС.
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