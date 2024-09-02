Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вкотре закликав західних партнерів скасувати обмеження законного права нашої країни на самооборону після масштабної ракетної атаки РФ на Україну, що сталася під ранок 2 вересня.

Про це він написав у соцмережі Х.

“Партнерам України давно пора відмовитися від безпідставних побоювань і скасувати обмеження законного права країни на самооборону відповідно до Статуту ООН, яке включає право завдавати ударів по будь-яких законних військових цілях на території Росії”, — йдеться у дописі.

Кулеба наголосив, що вранці 2 вересня Росія запустила по території України 35 ракет і 23 безпілотники українською територією. Серед використаних боєприпасів були північнокорейські балістичні ракети KN-23. Використання Росією боєприпасів Північної Кореї у війні проти України, за словами очільника МЗС, не тільки порушує міжнародне право та ставить під загрозу життя українців, але також може значно погіршити безпекову ситуацію на Корейському півострові, в Азійсько-тихоокеанському регіоні та в усьому світі.

“Захищаючись від цих двох варварських військових машин, Україна змушена воювати зі зв’язаними за спиною руками. Хіба це не абсурд?” — висловися Кулеба.

Очільник МЗС вважає, що зростаюча військова співпраця між Путіним і Кім Чен Ином становить серйозну загрозу безпеці як для Європи, так і для Азії.

“Ми закликаємо наших азійських партнерів розглянути можливість збільшення військової допомоги Україні. Чим сильнішою буде Україна і чим менш успішними будуть російські та північнокорейські диктатори, тим стабільнішими та безпечнішими будуть Європа та Азія”, — резюмує Кулеба.