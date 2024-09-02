Про це він написав у соцмережі Х.

“Партнерам України давно пора відмовитися від безпідставних побоювань і скасувати обмеження законного права країни на самооборону відповідно до Статуту ООН, яке включає право завдавати ударів по будь-яких законних військових цілях на території Росії”, йдеться у дописі.

Кулеба наголосив, що вранці 2 вересня Росія запустила по території України 35 ракет і 23 безпілотники українською територією. Серед використаних боєприпасів були північнокорейські балістичні ракети KN-23. Використання Росією боєприпасів Північної Кореї у війні проти України, за словами очільника МЗС, не тільки порушує міжнародне право та ставить під загрозу життя українців, але також може значно погіршити безпекову ситуацію на Корейському півострові, в Азійсько-тихоокеанському регіоні та в усьому світі.

“Захищаючись від цих двох варварських військових машин, Україна змушена воювати зі зв’язаними за спиною руками. Хіба це не абсурд?” висловися Кулеба.

Очільник МЗС вважає, що зростаюча військова співпраця між Путіним і Кім Чен Ином становить серйозну загрозу безпеці як для Європи, так і для Азії.

“Ми закликаємо наших азійських партнерів розглянути можливість збільшення військової допомоги Україні. Чим сильнішою буде Україна і чим менш успішними будуть російські та північнокорейські диктатори, тим стабільнішими та безпечнішими будуть Європа та Азія”, резюмує Кулеба.

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