Міністр оборони Рустем Умєров запевнив, що Україна вірить у лідерство США. Яким би не був результат виборів у Сполучених Штатах – Україна знайде рішення.

Про це він заявив під час дистанційного виступу перед аудиторією урядовців та інших учасників щорічного Аспенського безпекового форуму в Колорадо, цитує AP.

“Яким би не був результат виборів у США – ми знайдемо рішення”, – наголосив він.

Умєров акцентував, що Україна вірить у лідерство США та їхнє бажання, щоб партери й союзники також були сильними.

“На цьому етапі ми зосередимося на полі бою”, – додав міністр оборони.