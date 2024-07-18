Про це він заявив під час дистанційного виступу перед аудиторією урядовців та інших учасників щорічного Аспенського безпекового форуму в Колорадо, цитує AP.
“Яким би не був результат виборів у США – ми знайдемо рішення”, – наголосив він.
Умєров акцентував, що Україна вірить у лідерство США та їхнє бажання, щоб партери й союзники також були сильними.
“На цьому етапі ми зосередимося на полі бою”, – додав міністр оборони.
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