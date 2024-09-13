Про це повідомила керівниця патронатної служби “Янголи Азову” Олена Толкачова.

Вона розповіла, що 15 військовослужбовців тодішнього полку “Азов” НГУ повертаються після понад 2 років полону. “Азовці” вперше потрапили до обміну за тривалий час. Ця група складається переважно із жінок.

Вона нагадала, що керівник ГУР Кирило Буданов нещодавно наголошував на тому, що у майбутніх обмінах з Росією для України в пріоритеті будуть тяжко поранені, жінки та оборонці “Азовсталі”.

Тож тепер патронатна служба “Янголи Азову” забезпечить лікування, реабілітацію та відновлення військових, яких звільнили з російського полону.

“Кожен і кожна, хто витримав полон, отримали дуже важкий і травматичний досвід. Тож Патронатна служба “Янголи Азову” бере під свою опіку військових, які пройшли через полон, і буде забезпечувати їх лікування, реабілітацію та відновлення”, — написала Толкачова.