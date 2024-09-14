Про це йдеться у повідомленні пресслужби “Азов”.

“Сьогодні 23 бійці 12-ої бригади «Азов» повернулися в Україну. В рамках обміну військовополоненими, який відбувся 14 вересня, з неволі повернулися 23 оборонці Маріуполя, військовослужбовці «Азову», які більш ніж два роки перебували в російських колоніях”, – написали військові.

Вони подякували усім, хто зробив ці обміни можливими – Президенту України, МВС, СБУ, ГУР та всім небайдужим, хто “щодня в Україні та за її межами продовжує нагадувати світові про наших побратимів у ворожому полоні”.

“Ще близько 900 азовців чекають на обмін. Ми, військовослужбовці 12-ої бригади «Азов», не дозволимо собі зупинити боротьбу доти, доки кожен наш побратим та посестра не повернуться в Україну. Ми сподіваємось бачити імена азовців і у наступних обмінних списках. Боротьба триває!” – наголосили азовці.