Україна 1210 днів боротьби: репатріація тіл, обстріли Києва та міжнародні події

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

17 червня 2025 року Україна відзначає 1210-й день боротьби з повномасштабним вторгненням Росії. За цей час відбулися значні події, зокрема завершення репатріації тіл загиблих, що стало можливим завдяки домовленостям, досягнутим у Стамбулі.

16 червня в Україну повернули 1245 тіл загиблих військових. Координаційний штаб повідомив про успішне завершення репатріаційної частини Стамбульських домовленостей. Міністр внутрішніх справ України, Ігор Клименко, зазначив, що Росія передала тіла своїх військових, які були змішані з тілами українських захисників.

Служба зовнішньої розвідки України також попередила про можливі провокації з боку Росії, які можуть бути спрямовані на дискредитацію України в питаннях обміну полоненими. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що РФ пропонувала обмін викрадених українських дітей на полонених російських солдатів.

“РФ пропонувала обмінювати викрадених українських дітей на полонених солдатів російської армії.” – Володимир Зеленський

В Організації Об’єднаних Націй підкреслили, що цивільні особи не повинні використовуватися як предмет торгу у військових конфліктах.

У Канаді розпочався саміт G7, де колишній президент США Дональд Трамп висловив думку, що виключення Росії з G8 було помилкою. 17 червня на полях саміту запланована зустріч Трампа з президентом Зеленським.

Інші важливі події

24 червня в Гаазі відбудеться засідання Ради Україна–НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Зустріч проходитиме у форматі робочої вечері під головуванням заступника Генерального секретаря Альянсу. Заходи відбуватимуться без участі преси, але фото- та відеоматеріали будуть оприлюднені після завершення.

У Запорізькій області зафіксовано вибухи, про що повідомив голова ОВА Олександр Федоров.

У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілів. Міський голова Віталій Кличко повідомив, що наразі 11 людей отримали поранення, шестеро з них госпіталізовані, п’ятьом надали допомогу на місці. Усі постраждалі – мешканці Солом’янського району столиці.

У Святошинському районі Києва кількість постраждалих зросла до дев’яти осіб, четверо з яких госпіталізовані. Там виникла пожежа у складських приміщеннях. У Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків на двох локаціях, що спричинило пожежу.

У Солом’янському районі Києва п’ятеро постраждалих, одна жінка перебуває у важкому стані. За попередніми даними, у цьому районі є руйнування на верхньому поверсі житлового будинку. У столиці працює протиповітряна оборона, повідомив Кличко.

Очільник Київської міської військової адміністрації Олексій Ткаченко повідомив про падіння безпілотника (“шахеда”) у Солом’янському районі та вибухи, які чули кореспонденти.